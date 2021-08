Chelsea assoluto protagonista di queste ore di calciomercato. Non solo Lukaku, assalto pure al big della Juventus. Ecco tutti i dettagli

E’ il Chelsea il vero protagonista di queste ore di calciomercato. Lo sappiamo, i ‘Blues’ sono vicinissimi a riprendersi Lukaku seppur a carissimo prezzo: 130 milioni di euro per il cartellino e dunque per l’Inter, che pregusta una plusvalenza da 90 milioni, circa 15 a stagione bonus inclusi per il bomber belga anima e simbolo dell’ultimo scudetto nerazzurro.

Nei piani dei londinesi c’è però un altro grande big della nostra Serie A. Nello specifico Matthijs de Ligt, che la società di Roman Abramovich considererebbe il perfetto erede di Thiago Silva. Per il classe ’99 olandese, rappresentato come noto da Mino Raiola, il Chelsea può arrivare a offrire 60 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Nella fattispecie Timo Werner, flop dello scorso mercato estivo che con l’arrivo di Lukaku vedrà ridurre sensibilmente il suo spazio. L’attaccante tedesco di 25 anni guadagna 11 milioni a stagione e, soprattutto, ha una valutazione sui 45 milioni di euro, per cui la proposta inglese sarebbe da complessivi 105 milioni.

Calciomercato Juventus, de Ligt incedibile: controproposta ‘provocatoria’ al Chelsea

Va detto, però, che de Ligt è considerato incedibile dalla Juventus. Ecco allora che al Chelsea potrebbe rispondere con una controproposta provocatoria, ben sapendo che verrebbe sicuramente respinta: per de Ligt 30 milioni più Jorginho. L’italo-brasiliano fresco Campione d’Europa è infatti uno degli intoccabili della squadra allenata da Tuchel e vincitrice della scorsa Champions.

A.R.