Il calciomercato di Juventus e Milan può vedere sfumare un colpo dalla Premier League: Spalletti firma il sorpasso

Poco più di due settimane all’esordio in campionato e le big di Serie A stanno ancora valutando gli ultimi colpi da mettere a segno al photofinish. Dalla Juventus al Milan, fino al Napoli di Spalletti, sono diversi i nomi sul taccuino dei tecnici per completare le rose. In tal senso, uno dei profili più chiacchierati per l’attuale sessione di calciomercato è certamente quello di Tiemoue Bakayoko, destinato a dire addio al Chelsea di Tuchel entro il 31 agosto. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Tiemoue Bakayoko potrebbe fare ritorno al Napoli dopo l’ultima annata vissuta in prestito in maglia azzurra. Il club di Aurelio De Laurentiis, visto anche l’infortunio di Demme, cerca un rinforzo di spessore da consegnare a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano gradirebbe il ritorno, in prestito, del centrocampista francese che al momento si sta allenando con il Chelsea ma lascerà con ogni probabilità Londra prima della chiusura del mercato estivo.

Calciomercato, colpo Bakayoko: niente Juventus e Milan

Spalletti può dunque beffare Juventus e Milan che stavano pensando a Bakayoko per rinforzare il centrocampo a costi contenuti.

Un ritorno, in rossonero, destinato a sfumare definitivamente per mano di Spalletti: anche la Juventus parrebbe destinata ad alzare bandiera bianca per il francese.

Nell’ultimo anno agli ordini di Gattuso, Bakayoko ha ottenuto 44 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti e 2 assist vincenti.