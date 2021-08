Calciomercato Juventus, i bianconeri mirano a potenziare il più possibile la mediana: il big non rinnova, occhio al colpaccio a zero

Chiara la priorità della Juventus. Il centrocampo è senza dubbio il reparto più in difficoltà al momento e la società sta lavorando in sede di calciomercato per tornare ai livelli di un tempo. Rispetto soprattutto agli anni caratterizzati dalla triade composta da Pogba, Vidal e Pirlo, il calo tecnico della mediana è considerevole. La ‘Vecchia Signora’, perciò, è alla ricerca di profili dall’elevato spessore, che possano garantire il famoso salto di qualità e dare grande entusiasmo ai tifosi. Continua, nel frattempo, la telenovela Locatelli, la cui trattativa pare sempre più difficile da sbloccare.

Il Sassuolo ha alzato il muro per il proprio gioiello – a maggior ragione dopo il grande Europeo con l’Italia – e trovare l’accordo economico non è semplice. Il giocatore insiste per vestire bianconero, nonostante la folta concorrenza soprattutto in Premier League. Di conseguenza, filtra ottimismo per la conclusione positiva dell’affare. Il ritorno a Torino di Miralem Pjanic dal Barcellona, invece, è da considerarsi come eventuale piano B, ma nella corsa al bosniaco potrebbe inserirsi concretamente l’Inter. Il tempo stringe e i piemontesi vogliono accontentare quanto prima Allegri. Intanto, arriva una novità importante in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, colpaccio ‘gratis’: c’è la data

Spunta un’occasione come poche per la mediana della Juventus. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, Leon Goretzka potrebbe seguire le orme di Alaba. Il tedesco è in scadenza di contratto giugno 2022 con il Bayern Monaco e starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di non rinnovare. Valutato 70 milioni di euro dai bavaresi e giudicato come uno dei migliori centrocampisti in circolazione, il classe ’95 avrebbe il desiderio di firmare per il Real Madrid.

I ‘Blancos’ avrebbero già contattato gli agenti del calciatore, che hanno confermato il loro pieno apprezzamento. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, potrebbe inserirsi concretamente per l’estate 2022 in caso di mancato prolungamento. Il profilo piace molto ai piemontesi, che lo avevano già cercato quando militava tra le fila dello Schalke 04. Ora è possibile decidano di tentare un nuovo assalto, ma c’è da tenere a mente che l’attuale stipendio percepito è di ben 10 milioni di euro netti. Goretzka a zero nel 2022, la Juventus ci pensa. Staremo a vedere.