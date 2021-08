La Juventus serra i ranghi per rinforzare il centrocampo: nuovi contatti con l’agente di Pjanic, ma c’è una priorità per il calciomercato

La Juventus stringe i tempi e cerca di chiudere le operazioni di calciomercato richieste dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’obiettivo principale dei bianconeri è rinforzare il centrocampo, zona nevralgica per il gioco del tecnico toscano. Le scelte della dirigenza sono chiare già da tempo, ma serve una svolta per arrivare alla fumata bianca una volta per tutte. Novità importanti arrivano intanto sul fronte Miralem Pjanic.

Il regista bosniaco è un profilo che piace molto ad Allegri, che vorrebbe ritrovare il giocatore con cui ha condiviso tanti successi nella prima esperienza in bianconero: 19 gol e 33 assist per Pjanic sotto la sua gestione, numeri mai raggiunti con nessun altro allenatore. Il giocatore piace alla Juventus ed è considerato in uscita dal Barcellona dopo un anno difficile, concluso senza reti in campionato. Tutto lascia presagire alla fumata bianca, ma nulla è da dare per scontato.

Calciomercato Juventus, per Pjanic serve accelerare

Nelle ultime ore, infatti, riferisce ‘goal.com’, l’entourage d Pjanic ha contattato nuovamente la Juventus per provare ad accelerare. La palla ora è in possesso dei bianconeri, che hanno però altre priorità. L’obiettivo primario, infatti, sarebbe quello di chiudere per Manuel Locatelli, per poi fiondarsi sul bosniaco. I due arrivi, infatti, non sono alternativi, ma per ufficializzarli entrambi serve prima la cessione di un centrocampista.