Il gol di Leonardo Bonucci ha fatto iniziare a sognare l’Italia in finale contro l’Inghilterra: ma c’è chi l’aveva predetto

È passata poco più di una settimana da quando l’Italia si è laureata campione d’Europa a Euro 2020 in finale contro l’Inghilterra. Il gol dopo soli due minuti di Luke Shaw aveva messo subito in salita la partita per gli azzurri, ma il guizzo in area di Leonardo Bonucci ha riportato la partita in parità nella ripresa, poi vinta ai calci di rigore.

Sulla pagina Facebook di ‘Romanzo calcistico’ però, spunta un video che mostra una persona che aveva predetto tutto, anche lo svolgimento dell’azione che avrebbe portato al gol del centrale difensivo. Questo è Alberto Ferrarini, un numerologo e motivatore, che prima della finale avrebbe mandato a Bonucci un video in cui diceva: “La palla viene verso di te, sii pronto a scaraventarla dentro”. Una descrizione del gol che fa impressione anche al calciatore che afferma alla ‘Gazzetta dello Sport’: “La prima volta ho avuto paura. In meno di 30 secondi era riuscito a dirmi cose talmente personali da impressionarmi. Lascialo stare mi ripetevo nei giorni successivi. E invece… Allora frequentavo la tribuna dello stadio di Treviso, oggi sono alla Juve e in Nazionale. Come mi aveva scritto in un bigliettino dopo il terzo incontro”. Incredibile quanto successo al difensore della Nazionale, che stenta ancora a crederci.