La Juventus pensa al calciomercato ma intanto arriva la svolta sull’obiettivo Dzeko: c’è un indizio che svela il suo futuro

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e studia le tante soluzioni possibili per provare a rinforzare la rosa. Oltre a un centrocampista, con Locatelli favorito su tutti, la società cerca anche un attaccante per completare l’organico e si va a caccia di occasioni in arrivo dalle varie squadre sia italiane che dall’estero.

Un nome che è stato seguito in passato e sarebbe potuto tornare di moda in queste settimane è quello di Edin Dzeko, che piace alla società ma sembrerebbe esserci una svolta sulla sua situazione. Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato così del futuro del bosniaco ai microfoni di ‘Radio Radio Mattina 104,5‘: “La fascia da capitano a Dzeko è un gesto che chiude i discorsi sul calciomercato”.

Calciomercato Juventus, niente Dzeko. Pruzzo è sicuro: “La fascia da capitano chiude ogni discorso”

Nell’amichevole con la Ternana, Edin Dzeko ha indossato la fascia da capitano e questo secondo Pruzzo sarebbe un indizio piuttosto importante sul calciomercato. Con questo gesto infatti sembrerebbe ormai certa la permanenza del bosniaco a Roma, pertanto sarebbero ormai chiuse le porte per la Juventus. I bianconeri dovrebbero dunque cercare un altro attaccante per completare il proprio reparto offensivo.

Come un anno fa, quindi, l’interesse della Juventus per Edin Dzeko non dovrebbe concretizzarsi in una vera e propria trattativa.