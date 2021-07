Il calciomercato juventino passa inesorabilmente dal futuro di Cristiano Ronaldo: l’erede è pronto ad ‘aiutare’ la ‘Vecchia Signora’

Quella che è appena cominciata sarà una settimana incredibilmente importante per il calciomercato della Juventus. Il motivo è presto detto: il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo, previsto (salvo sorprese) domenica prossima che darà quindi il via alle voci sul possibile divorzio tra la Juventus ed il campione portoghese. Un futuro lontano dalla Serie A per il cinque volte Pallone d’Oro è un’ipotesi più che plausibile, con diverse piste ancora in piedi per la prossima tappa della straordinaria carriera di CR7. In tal senso in casa Juventus si sonda già da mesi il terreno per il possibile erede dell’attaccante 36enne, con un nome da tempo sul taccuino dei dirigenti bianconeri che stuzzica le fantasie della Juventus. Si tratta dell’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, che a Parigi rischia di trovare poco spazio vista la folta concorrenza nel reparto avanzato di Pochettino. Il centravanti argentino, in scadenza nel giugno 2024 e valutato non meno di 50 milioni dalla società di Al-Khelaifi, può quindi vestirsi di bianconero dopo una corte che è iniziata sin dal suo addio all’Inter nell’estate 2019.

Calciomercato Juventus, Icardi ha deciso: dipende da CR7

La punta 28enne, se Cristiano Ronaldo decidesse davvero di dire addio alla Juventus durante l’estate, sarebbe disposta ad un importante sacrificio pur di approdare alla corte di Allegri.

L’argentino sarebbe disposto a ridursi il ricco ingaggio percepito attualmente sotto la Tour Eiffel e pari a 9,2 milioni netti a stagione.

Una volontà forte quella di Icardi che, quindi, può rappresentare davvero la primissima scelta della Juventus in caso di addio di CR7.