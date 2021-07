La Juventus lavora per rafforzarsi nel prossimo calciomercato ma due occasioni potrebbero presto sfumare: c’è lo scambio!

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione complicata per la Juventus, che ora sta lavorando sul calciomercato ma fin qui non ha ancora portato a termine delle operazioni in maniera ufficiale. I bianconeri sono alla ricerca di Locatelli ma intanto valutano anche diverse occasioni che possono presentarsi dalle big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rimpianto Donnarumma | Il retroscena

Tra queste c’erano due nomi in particolare dalla Spagna, quello di Saul che era finito nel mirino in caso di scambio con Bentancur, e quella di Griezmann che sembra essere in uscita dal Barcellona. Entrambi i calciatori, però, potrebbero non raggiungere Torino in quanto protagonisti di una trattativa proprio tra ‘Colchoneros’ e ‘Blaugrana’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sgarbo alla Juve per Locatelli | Scambio saltato

Calciomercato Juventus, doppia beffa: scambio Griezmann-Saul

Come conferma quest’oggi dal ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona e l’Atletico Madrid sono in contatto da settimane proprio per uno scambio – appunto – tra Griezmann e Saul. Questa settimana può essere decisiva.

LEGGI ANCHE >>> Torna il Trofeo Berlusconi, ma non ci sarà il Milan!

Qualora la trattativa dovesse andare in porto, dunque, sfumerebbero due occasioni per la Juventus che aveva valutato nelle scorse settimane senza però affondare il colpo.