L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un giocatore che possa sostituire Achraf Hakimi, ceduto al PSG di Pochettino. Nel mirino sarebbe finito Giovanni Di Lorenzo

Inizia a prendere forma la nuova Inter di Simone Inzaghi che, mercoledì scorso, ha iniziato la sua avventura come allenatore della Beneamata dopo una carriera spesa interamente per i colori della Lazio. Il nuovo tecnico nerazzurro, oltre alla complicata vicenda Eriksen, ha già dovuto salutare, per questioni di bilancio, anche Achraf Hakimi. Il laterale destro marocchino, sotto la guida la scorsa stagione di Antonio Conte, si è affermato come uno dei migliori esterni della Serie A e del calcio europeo, ma i problemi economici in casa Inter lo hanno spinto verso il super team di Pochettino, il PSG.

Con l’addio dell’ex giocatore di Real Madrid e Borussia Dortmund, l’Inter si trova ora scoperta nella posizione dell’esterno destro. Molti sono stati i nomi fatti per quel ruolo, da Davide Zappacosta a Denzel Dumfries passando per Manuel Lazzari, ma attenzione anche al fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale italiana: Giovanni Di Lorenzo, ex giocatore dell’Empoli.

Calciomercato Inter, obiettivo Di Lorenzo | I dettagli dell’affare

L’Inter ha messo quindi gli occhi su Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli di Aurelio De Laurentiis che, viste le sue doti fisiche e tecniche, potrebbe tranquillamente ricoprire la posizione anche di quinto di destra ricercata dalla Beneamata dopo l’addio, direzione Torre Eiffel, di Achraf Hakimi. L’ex giocatore di Empoli e Matera, dopo l’infortunio di Florenzi, si è confermato come un titolarissimo della Nazionale italiana di Roberto Mancini che domenica sera ha trionfato contro l’Inghilterra.

Un ruolo centralissimo che ne ha alzato anche la valutazione in sede di calciomercato. Di Lorenzo infatti, il cui contratto con il Napoli scade nel 2025, costa circa 30 milioni di euro. Una cifra davvero troppo alta per l’Inter di Simone Inzaghi che, per il post Hakimi, potrebbe non spingersi oltre i 15 milioni di euro.