InLa Serie A si prepara a riaccogliere i tifosi all’interno degli stadi: dopo la finale di Coppa Italia e Euro 2020 tocca al campionato italiano

Euro 2020 ha visto il ritorno allo stadio dei tifosi al 25% della capienza totale degli stadi in gran parte dei paesi, tranne rare eccezioni in cui è stato aperto il 100% come alla Puskas Arena in Ungheria. Infatti, lo Stadio Olimpico ha accolto i tifosi italiani in questo Europeo come il Mapei Stadium ha ospitato i tifosi di Atalanta e Juventus per la finale di Coppa Italia. Ma finalmente dalla prossima stagione tutti i tifosi torneranno allo stadio, o quasi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio shock per Kane | Bomba dall’Inghilterra

Infatti proprio in questi minuti il sottosegretario Costa ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha annunciato: “Ne abbiamo parlato questa mattina insieme al ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso affermare che la Serie A partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza”. Per ora dunque solo un quarto degli stadi aperti, ma si punta a migliorare. “Ci poi sarà una graduale progressione nelle settimane successive, con un incremento percentuale”, ha aggiunto il sottosegretario.