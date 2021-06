Calciomercato Inter, colpo Gosens | Due sacrifici per battere la Juventus

Robin Gosens continua a impressionare e resta nome molto appetibile sul calciomercato. L’Inter punta l’esterno, pronta a inserire un paio di calciatori nell’affare

L’Inter dovrà compiere diverse mosse sul calciomercato nei prossimi mesi. Viste le ristrettezze economiche per Suning e il club nerazzurro, Beppe Marotta e la dirigenza dovranno muoversi con grande oculatezza, per portare a termine colpi importanti per rinforzare la rosa. Dovranno esserci, però, dei sacrifici per far quadrare i conti: dei big potrebbero dire addio, ma saranno importanti anche gli addii di nomi minori per avere a disposizione un tesoretto consistente.

Tra i nomi da tenere in considerazione in entrata per i nerazzurri, c’è sicuramente quello di Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta piace non poco all’Inter, ma su di lui bisogna considerare la grandissima concorrenza di livello internazionale, dal Barcellona al Real Madrid fino ad arrivare a Juventus e Milan. Un nome a cui i nerazzurri potrebbero arrivare dopo la cessione di Achraf Hakimi, primo candidato a lasciare l’Inter e tramite cui si potrebbe rinforzare sia la fascia destra che quella sinistra.

Calciomercato Inter, Gosens nel mirino: due contropartite per bruciare la concorrenza

Al netto del possibile addio di Hakimi, la valutazione di Gosens resta comunque alta. Si parla di 35-40 milioni di euro, cifra giustificata anche dalle ottime prestazioni del laterale a Euro 2020 con la sua Germania. Per abbassare questa quotazione, l’Inter potrebbe inserire nella trattativa giocatori di grande qualità e prospettiva che potrebbero far comodo all’Atalanta.

In prims, occhio a Federico Dimarco. Il terzino ha aumentato sempre più il suo rendimento con il Verona: è un profilo che si inserirebbe alla perfezione nel gioco di Gian Piero Gasperini, ma che piace anche a Simone Inzaghi. La sua valutazione si aggira attorno ai 9 milioni di euro. Non è il solo prodotto del settore giovanile dell’Inter che potrebbe entrare nell’affare. Occhio a Sebastiano Esposito: la dirigenza potrebbe privarsi a titolo definitivo del giovane attaccante per far cassa. La sua valutazione è sui 10 milioni. Servirà, dunque, anche una parte cash per concludere positivamente l’affare, ma quest’intreccio potrebbe portare l’Inter in pole per Gosens.