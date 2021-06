Il futuro di Harry Kane sta per essere delineato: addio al Tottenham e offerta da capogiro, doppio big per il bomber inglese

Il futuro di Harry Kane continua a tenere banco e la Juventus, da tempo sulle tracce della stella del Tottenham, può registrare una clamorosa svolta nei prossimi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del ‘Times’, per il centravanti della nazionale inglese sarebbe in primissimo piano il Manchester City. Kane, infatti, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la squadra allenata da Pep Guardiola, per la prossima stagione. La novità riguarderebbe la clamorosa offerta che i ‘Citizens’ avrebbero in mente di proporre agli ‘Spurs’ nelle prossime settimane sbaragliando la concorrenza, tra le altre, anche della Juventus. Sul piatto uno scambio, con un doppio sacrificio di Guardiola che rinuncerebbe a ben due top player, pur di ottenere i servizi di Kane per l’imminente nuova stagione: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Kane: cifre e dettagli

Il quotidiano inglese sottolinea come la valutazione di ben 150 milioni di euro fatta dal club di Levy possa essere raggiunta con l’inserimento di Gabriel Jesus da un lato, il cui cartellino è valutato circa 60 milioni, ma non solo. Oltre al gioiello verdeoro accostato anche alla Juventus, Guardiola rinuncerebbe a Raheem Sterling che nell’ultima stagione non ha convinto a pieno e può quindi rientrare nel maxi scambio.

Il connazionale di Kane è valutato circa 90 milioni: un due per uno che, quindi, accontenterebbe tutti regalando il bomber a Guardiola e beffando clamorosamente la Juventus.

Situazione dunque in divenire, con il destino di Kane che pare sempre più vicino alla permanenza in Premier League, con buona pace della Juventus: il Manchester City fa sul serio per la punta 27enne.