Calciomercato, Dembele rinnova | Sfuma il piano della Juventus

Sta per saltare il piano della Juventus di far firmare Ousmane Dembele a parametro zero: vicino il rinnovo

La Juventus è al lavoro per mettere le mani su un top player per rinforzare il reparto offensivo. Le risorse economiche non sono eccelse, ecco perché si valutano le occasioni che presenterà il calciomercato. Una di queste riguarda Ousmane Dembele, attualmente al Barcellona e impegnato con la Francia a Euro 2020, anche se sabato ha subito un brutto infortunio. Il suo contratto scadrà l’anno prossimo e la trattativa per il rinnovo è stata, fino a questo momento, in fase di stallo. Ma le cose sembrano cambiate, visto che ci sarebbe l’apertura del giocatore alla proposta di Joan Laporta.

Juventus, Dembele apre al rinnovo con il Barcellona

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, prima dell’infortunio, Dembele ha fatto sapere al Barcellona di voler rinnovare il contratto. L’attaccante francese ha ben chiaro il quadro presentato dal club catalano: se resterà in scadenza, passerà un anno in tribuna. Non propriamente il massimo, considerando che l’anno prossimo ci saranno i Mondiali e c’è tanta concorrenza.

Per la Juventus si tratterebbe di una beffa, visto che già pregustava il suo acquisto ma soprattutto l’ingaggio a costo zero. Un colpo che ora sembra sfumare, visto che il matrimonio tra Barça e Dembele sembra destinato a proseguire ancora per un po’.