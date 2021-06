Un affare da 90 milioni di euro per l’Inter di Simone Inzaghi. Per il calciomercato estivo dei nerazzurri spunta la clamorosa idea: scambio e cash

La nuova Inter targata Simone Inzaghi sta iniziando a prendere forma e, con il passare delle settimane, potrebbero arrivare importanti novità dall’attuale sessione di calciomercato. Servirà cedere almeno un big per fare cassa e far respirare i conti della società di Zhang. Da un lato Achraf Hakimi sempre più vicino a salutare la compagine nerazzurra durante l’estate ma non solo. A fare le valigie potrebbe essere anche un altro big, da tempo accostato all’addio in direzione Spagna. Si tratta di Lautaro Martinez per cui il Barcellona potrebbe pensare ad un nuovo e definitivo assalto. Nonostante l’acquisto di Aguero, i catalani vogliono rinforzare l’attacco e l’argentino, in scadenza nel 2023, rimane uno dei principali candidati ad affiancare Messi. Ecco la possibile offerta di scambio, con un ricco conguaglio cash, per convincere Marotta a far partire l’ex Racing.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: scambio e cash

L’idea del Barcellona sarebbe quella di proporre alla dirigenza meneghina un’offerta da 55 milioni di euro cash, più il cartellino di uno degli obiettivi attuali del mercato nerazzurro. Quell’Emerson Royal che al Betis, nell’ultimo anno, ha stupito tutti e punta ad una stagione da protagonista dopo la Copa America con il Brasile.

Il terzino è il nome in pole per ereditare la corsia di destra da Hakimi ed il club di Laporta lo valuta almeno 35 milioni. Una proposta complessiva da 90 milioni che può ottenere il via libera dall’Inter per la cessione di Lautaro Martinez in Catalogna.

Emerson Royal solo una parte dell’offerta del Barcellona per portare l’attaccante argentino in Catalogna: la palla passa a Marotta ed Ausilio, Lautaro Martinez può lasciare l’Inter.