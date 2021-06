La Juventus pensa al vice Szczesny e individua il portiere in Serie A, provando a fare lo sgambetto all’Inter

Tra gli obiettivi della Juventus in chiave mercato c’è anche l’inserimento di un nuovo portiere che possa agire da vice Szczesny nel futuro prossimo, ma che possa anche avere prospettive di crescita importanti. Tra gli obiettivi identificati dalla società bianconera in quel ruolo potrebbe diventare caldo il nome di uno dei portieri più richiesti in Serie A: si tratta di Marco Silvestri.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Silvestri

Il portiere classe ’91 dell’Hellas Verona è cresciuto notevolmente nelle ultime due stagioni di Serie A sotto la guida di Juric. Il valore è cresciuto notevolmente tanto da guadagnarsi l’attenzione delle big di Serie A tra cui anche dell’Inter che cerca un vice Handanovic. Si prospetta un duello tra nerazzurri e bianconeri per Silvestri ma la Juventus ha pronta la strategia giusta per superare la concorrenza dei campioni d’Italia.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, sarebbe disposta ad offrire all’Hellas Verona il terzino classe ’99 Gianluca Frabotta e il centrocampista classe 2001 Nicolò Fagioli con la soluzione di un prestito biennale. Due giovani in cui la Juventus crede molto ma che sarebbe disposta a sacrificare per convincere il club veneto e scavalcare l’Inter. L’agente dell’estremo difensore ex Cagliari, Mino Raiola, è in buoni rapporti con il club bianconero e potrebbe indirizzare la trattativa per Silvestri ma serviranno circa 7 milioni per strapparlo al Verona, visto il contratto in scadenza nel 2022.