Maurizio Sarri torna in sella in Serie A sulla panchina della Lazio. Si scalda l’asse col Milan per un vecchio pupillo dell’allenatore

Riparte da Roma, sponda Lazio, l’avventura in panchina di Maurizio Sarri che torna ad allenare dopo un anno di pausa in seguito alla sua ultima prova in sella alla Juventus, club col quale ha comunque vinto uno scudetto. Il tecnico ex Napoli è chiamato quindi ad alzare l’asticella del club di Claudio Lotito pronto anche ad accontentare le richieste di mercato per potenziare un organico che ad oggi non si sposa probabilmente al 100% con le idee di calcio del nuovo condottiero biancoceleste. Per questo ci sarà tempo: la Lazio punta ad aumentare il livello del roster tassello dopo tassello per inserirsi in una cosa alle zone nobili della classifica di Serie A che al momento vede ben sette candidate tutte estremamente autorevoli e pronte a dare battaglia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, assalto dalla Lazio: Castillejo regalo per Sarri

Sarri sia nei suoi anni napoletani che nelle successive avventure ha fatto del 4-3-3 un vero e proprio marchio di fabbrica, con grande importanza conferita proprio ai due esterni d’attacco. Per questa ragione Tare e soci potrebbero andare a caccia di un laterale offensivo a buon mercato che ben si possa sposare con le idee tattiche del neo allenatore. L’ultima intuizione low cost potrebbe portare dritto a Samu Castillejo, esterno spagnolo di piede mancino ma abile a giocare sulla corsia di destra, che era stato accostato allo stesso Sarri anche ai tempi del Villarreal, nel corso dell’esperienza al Napoli dell’allenatore.

Appena 3 reti nell’ultima annata al Milan di Castillejo, che non ha convinto Pioli, il quale gli ha spesso e volentieri preferito Saelemaekers. Per questa ragione l’avventura a San Siro del mancino iberico appare giunta al capolinea, alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2023 e di un prezzo di cartellino ormai abbordabile sui 10 milioni di euro. Un deprezzamento che potrebbe fare di Castillejo una ghiotta occasione a costi moderati: da battere però la folta concorrenza proveniente dalla Liga.