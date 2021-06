Paul Pogba, Leon Goretzka, Raphael Varane e molti altri: tutti i nomi dei big in scadenza di contratto nel 2022. Nomi potenzialmente caldissimi per il calciomercato

Sono molti i big del campionato italiano di Serie A che accenderanno l’imminente finestra di calciomercato estiva perché in scadenza di contratto nel 2022 con i loro club: da Paulo Dybala, che Allegri vorrà trattenere alla Juventus, a Franck Kessie, perno centrale del Milan di Stefano Pioli. Anche all’estero però, a molti profili di altissima caratura resta un solo anno di contratto e, già nelle prossime settimane, potranno esserci sviluppi importanti circa il loro futuro. A partire da Paul Pogba, stella della Francia di Deschamps e del Manchester United. Il giocatore transalpino, più volte accostato alla Juventus per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, negli ultimi anni è stato seguito anche dal Real Madrid di Florentino Perez.

Proprio dai Blancos potrebbe salutare Raphael Varane, anch’egli colonna della nazionale francese. Selezione nella quale torna per questo europeo itinerante Karim Benzema. Il bomber ed MVP della Liga 2019/2020 vedrà il suo contratto scadere nel 2022 e molto dipenderà dalle scelte di Carlo Ancelotti, nuovo tecnico delle Merengues.



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici ‘rivuole’ il big | I bianconeri rilanciano l’offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto al vice Lukaku | Ci pensa Inzaghi

Calciomercato, quanti big all’estero in scadenza nel 2022: da Goretzka a Rudiger

Sono anche molti i giocatori tedeschi che vedranno scadere il loro contratto nel 2022. Uno di questi è il fresco campione d’Europa con il Chelsea Antonio Rudiger. Attenzione anche in casa Bayern Monaco, spostandoci in Bundesliga, e più in particolare occhio ai profili di Leon Goretzka, centrocampista della Mannschaft e Niklas Sule difensore centrlae. Condivide lo stesso ruolo Matthias Ginter, oggetto del desiderio di molti club.

Restano invece particolari le situazioni di due grandi talenti del calcio spagnolo e non solo. Stiamo parlando di Ansu Fati e Pedri, entrambe stelline del Barcellona di Ronald Koeman. I due giovanissimi blaugrana sono in scadenza nel 2022, ma il Barcellona ha la possibilità di esercitare un’opzione di rinnovo per le successive due stagioni.