In casa Inter c’è anche Lautaro Martinez tra i big in bilico per la prossima stagione: occhio al possibile assalto del Barcellona

Tempo di cessioni in casa Inter. Il piano è chiaro: i nerazzurri hanno la necessità di tagliare il tetto ingaggi almeno del 15/20% e dare vita all’addio di uno o due big in vista della prossima stagione. Questa situazione ha provocato l’addio di Antonio Conte alla panchina, ma la società poco dopo è intervenuta assicurandosi il profilo di Simone Inzaghi come sostituto. Ora c’è da capire quali saranno gli interventi sul fronte uscite in sede di calciomercato. Il maggiore indiziato a levare le tende al momento è Achraf Hakimi: sul marocchino c’è una forte pressione esercitata dal PSG, ma non si è ancora arrivati ad un’intesa economica tra i club. Occhio anche al futuro di Lautaro Martinez, per il quale spunta una rilevante novità.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Scambio e rilancio

Calciomercato Inter, addio Lautaro: intreccio clamoroso

Lautaro è un giocatore importante, ma non imprescindibile nel progetto nerazzurro. La sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi e, di fronte ad un’offerta economica soddisfacente, l’Inter prenderebbe in considerazione l’addio. In questo senso, occhio al possibile nuovo assalto del Barcellona, da tempo interessato all’argentino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto al vice Lukaku | Ci pensa Inzaghi

Potrebbe, inoltre, verificarsi un suggestivo clamoroso intreccio di mercato con Ousmane Dembele. L’esterno d’attacco blaugrana non ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022 ed è in uscita dal club spagnolo. Attenzione al Manchester City per il francese, visto che Guardiola è un suo estimatore. Gli inglesi potrebbero avanzare un’offerta da 55-60 milioni di euro per il suo acquisto. Ecco che il Barcellona, a quel punto, potrebbe tornare all’assalto di Lautaro.

L’intesa dell’ex Racing Club de Avellaneda scadrà a giugno 2023 e la Beneamata vorrebbe un incasso da 80-90 milioni di euro. Ma se arrivasse una proposta da 60-70 milioni accetterebbe comunque, visto che sarebbe quasi tutta plusvalenza. Il Barcellona può tornare all’assalto di Lautaro grazie a Guardiola, vedremo come evolverà eventualmente la vicenda.