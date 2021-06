Calciomercato Inter, Lautaro-Real | Offerta super di Ancelotti

Lautaro Martinez potrebbe andar via dall’Inter: il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta fuori mercato

L’Inter potrebbe vendere almeno uno dei suoi top player per rientrare dei tanti investimenti degli ultimi anni e dare respiro alle casse del club. Il Covid-19 ha messo in evidenza ancor di più i problemi economici del club nerazzurro, che ora potrebbe vedere andar via un giocatore come Lautaro Martinez. L’argentino ha molto mercato e potrebbe essere il ‘sacrificato’ di Zhang e Marotta per mandare avanti il progetto con Inzaghi. E una delle squadre interessate a ‘El Toro‘ è il Real Madrid, che ha da poco ingaggiato Ancelotti sulla panchina.

Inter, offerta per Lautaro

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Real Madrid vuole acquistare Lautaro Martinez dall’Inter. Il club nerazzurro non vorrebbe privarsi del giocatore, ma potrebbe farlo in caso di un’offerta fuori mercato. Ecco perché i Blancos offrirebbero una cifra sui 90 milioni di euro per assicurare ad Ancelotti l’attaccante argentino. Lautaro è uno dei candidati per rinforzare l’attacco del Real, interessato anche a Mbappe e Haaland.

Lautaro è stato già vicino a lasciare l’Inter per la Spagna, quando l’anno scorso ci provò il Barcellona. Tuttavia, la crisi economica impedì ai catalani di pagare la clausola di oltre 100 milioni.