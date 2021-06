Bomba per la Juventus. Secondo quanto annunciato, infatti, uno dei big bianconeri non rimarrà a Torino la prossima stagione

Già prima della fine del campionato, in casa Juventus, si sentiva profumo di rivoluzione. Molte cose, infatti, sarebbero dovuto cambiare per il prossimo anno. Una novità, se così si vuole chiamarla, è già arrivata: Massimiliano Allegri è succeduto ad Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri, ed è proprio dal ritorno del livornese che potrebbe partire nuovi spunti sul fronte calciomercato, generato anche da partenze. Secondo quanto annunciato, per esempio, un big è pronto a salutare Torino per trovare fortuna altrove.

Calciomercato Juventus, addio al big | Momblano: “Via di sicuro”

Luca Momblano, noto tifoso della Juventus, lancia la sua bomba, per modo di dire. Su ‘Juventibus’, infatti, il giornalista bianconero ha annunciato a chiare lettere: “C’è l’1% di possibilità che Szczcesny rimanga anche il prossimo anno”. E, per essere del tutto sinceri, la notizia era già nell’aria, anche per la ‘Vecchia Signora’ non solo ha messo gli occhi sul quasi ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ma anche perché è una delle più avanti nelle trattative.

L’idea della Juventus sarebbe quella di rimpiazzare il polacco, classe 1990, per fare spazio all’estremo difensore della Nazionale italiana, che ha comunque diverse pretendenti in questo mercato. I motivi sono molteplici. Uno è dato dal fatto che è uno dei migliori tra i pali in circolazione, e ha soli ventidue anni, il secondo è che, dopo la fine dell’avventura ai rossoneri in cui ha deciso di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021, è un colpo a costo zero per qualsiasi squadra. Sì, ovviamente se si esclude l’ingaggio che gli si dovrà offrire, piuttosto alto a dir la verità.

Ma torniamo a Szczesny. Il portiere bianconero, abbandonato anche da Gianluigi Buffon che, come il suo omonimo, ha deciso di non continuare la carriera nella squadra in cui ha passato gran parte della sua carriera, potrebbe preparare le valigie già in estate. E le voci che si rincorrono, al momento, lo vedono sempre più vicino al ritorno in Premier League. Come andrà a finire non si sa, ma vi terremo aggiornati.