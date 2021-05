Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe ritrovare un suo fedelissimo della Lazio: stiamo parlando di Francesco Acerbi. Ecco come arriverebbe

L’Inter ha scelto l’allenatore per succedere ad Antonio Conte sulla panchina della Beneamata. Stiamo parlando di Simone Inzaghi. L’ormai ex tecnico della Lazio, dopo una carriera in biancoceleste, ha deciso di sfruttare la grande occasione nerazzurra per tentare di insidiare la nuova Juventus di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Ma prima c’è una finestra di calciomercato da affrontare che sarà caldissima e che vedrà l’Inter dover fare di necessità virtù con due dogmi: liquidità e plusvalenze. Proprio nell’ottica della seconda, il club meneghino potrebbe anche privarsi di un pezzo fondamentale come Stefan de Vrij.

Il giocatore olandese, che non ha ancora rinnovato con l’Inter, resta un grande obiettivo proprio della Juventus ed il suo arrivo a parametro zero a Milano nell’estate del 2018 consentirebbe ai nerazzurri di fare una grande plusvalenza all’altare del bilancio. Al suo posto, attenzione al nome di Francesco Acerbi, fedelissimo di Simone Inzaghi alla Lazio.

Calciomercato Inter, Acerbi per la difesa | I dettagli

Francesco Acerbi, esperto difensore della Lazio e della Nazionale italiana, è in scadenza di contratto nel 2023 con la società capitolina con la firma sul rinnovo, un po’ come per Inzaghi, che non è ancora arrivata. Il classe 1988, valutato circa 15 milioni di euro dalla Lazio, potrebbe essere difficile da prendere visto il rapporto difficile con i biancocelesti dei nerazzurri dopo la vicenda legata al tecnico, ma la Beneamata ha un jolly.

Stiamo parlando di Federico Pastorello. Il procuratore di Romelu Lukaku e altri giocatori dell’Inter ha un rapporto davvero stretto con il club meneghino e potrebbe essere il tramite giusto per mandare in porto la trattativa. Inoltre, vista la situazione economica, Acerbi potrebbe essere una delle poche operazioni attualmente realizzabili in casa Inter.