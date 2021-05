L’Inter rende finalmente ufficiale il rinnovo di uno dei protagonisti della stagione: prolungamento fino al 2024

Giorni frenetici per l’Inter. Infatti dopo l’addio di Antonio Conte si attende l’arrivo di ufficiale di Simone Inzaghi e qualche colpo messo a segno nel prossimo calciomercato estivo. Nel frattempo, finalmente, arriva la tanto attesa notizia in casa Inter. Infatti in questi minuti la società nerazzurra ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni fino al 2024.

A renderlo noto è proprio il club interista attraverso un comunicato ufficiale che recita: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024”. Dunque uno dei giocatori fondamentali nella stagione che ha portato allo scudetto, e che ha collezionato 41 partite nelle varie competizioni. Un importante passo per il futuro della rosa interista, che vede la permanenza di un difensore fondamentale per dare continuità al progetto.