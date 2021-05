Calciomercato Inter, scambio per Luis Alberto | La risposta di Lotito

L’Inter potrebbe mettere le mani su Luis Alberto nell’ambito di uno scambio: ma Lotito non sembra dello stesso avviso

Simone Inzaghi all’Inter potrebbe chiedere alcuni dei suoi fedelissimi che ha avuto alla Lazio. Un’occasione per proporre il suo calcio con giocatori che già conosco gli schemi e ciò che chiede l’allenatore. E la rosa biancoceleste presenta diversi elementi di alto livello, tra questi c’è Luis Alberto. Lo spagnolo si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, abile in fase di costruzione così come in quella di rifinizione. Si tratta di un’operazione complicata, che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una contropartita tecnica.

Inter, scambio per Luis Alberto

Luis Alberto viene valutato almeno 50 milioni di euro dal presidente Claudio Lotito, che sembra restio alla sua cessione. L’Inter, per abbassare le pretese, potrebbe inserire il cartellino dell’esterno Dalbert, oggi in prestito al Rennes e valutato sui 12-13 milioni di euro. Una proposta seccamente rifiutata dalla Lazio. Il presidente del club biancoceleste non gradirebbe cedere il giocatore per circa 35-37 milioni di euro più il cartellino di Dalbert. Resta comunque da capire quali saranno i calciatori che chiederà Inzaghi all’Inter, al netto delle eventuali cessioni per finanziare il mercato e tagliare i costi. E anche chi siederà al suo posto sulla sua ormai ex panchina.