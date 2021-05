Arriva la stangata per De Roon che viene squalificato per quattro turni a causa di condotta antisportiva. Ecco il comunicato

E’ terminato il campionato di Serie A, ieri l’ultima giornata che ha decretato gli ultimi verdetti ma che ha portato anche a diverse squalifiche che dovranno essere scontate nel prossimo campionato. A ricevere una pesante squalifica è Marten De Roon. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è stato espulso ieri nei minuti finali della sfida contro il Milan che ha visto i rossoneri trionfare e conquistare l’accesso in Champions League.

Per De Roon è arrivata una squalifica di 4 giornate come si evince dal comunicato: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per aver, al 48esimo minuto del secondo tempo, colpito volontariamente la nuca di un giocatore avversario con un pugno, a gioco fermo, senza conseguenze lesive, e inoltre per aver spinto leggermente con l’avambraccio il direttore di gara nell’atto del provvedimento di espulsione”. Ovviamente l’olandese dovrà scontare le giornate di squalifica nel prossimo campionato.