Andrea Pirlo ha deciso di far riposare Cristiano Ronaldo nell’ultima sfida decisiva della stagione: l’annuncio social sul possibile addio

Cristiano Ronaldo si è accomodato in panchina nell’ultima sfida decisiva della stagione. Andrea Pirlo ha fatto riposare l’attaccante della Juventus dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Nella gara contro il Bologna è arrivata la scelta a sorpresa con lo stesso bianconero che ha schierato il duo Morata-Dybala. Così i bianconeri hanno potuto festeggiare anche la qualificazione alla prossima Champions: un traguardo importante dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

Calciomercato Juventus, la critica a Cristiano Ronaldo

Così il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la partita vinta dalla Juventus con il gioco spumeggiante di Andrea Pirlo. Così l’esclusione di Cristiano Ronaldo ha fatto bene manovra offensiva dei bianconeri: “Ho sempre pensato che Cr7 nuocesse al bel gioco della Juve e alla crescita dei suoi talenti”. Poi ha aggiunto: “Stasera ne abbiano avuto la dimostrazione. Il futuro del club non può essere condizionato da lui in campo e fuori. Meglio se parte”.

Ho sempre pensato che Cr7 nuocesse al bel gioco della Juve e alla crescita dei suoi talenti. Stasera ne abbiano avuto la dimostrazione. Il futuro del club non può essere condizionato da lui in campo e fuori. Meglio se parte. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 23, 2021

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus con la voglia del campione portoghese di nuove avventure. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022: tra pochi giorni si capirà con certezza la sua scelta definitiva. In diverse occasioni Pirlo si è lamentato di non aver potuto imporre il proprio gioco come voleva inizialmente. Il portoghese è stato decisivo in tante occasioni, ma la fluidità della manovra potrebbe essere così migliore senza di lui.