La finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus scandisce anche un possibile asse di mercato tra nerazzurri e bianconeri che già nel recente passato ha dimostrato di potersi accendere

Si è consumato questa sera l’ultimo atto della Coppa Italia con il confronto diretto tra Atalanta e Juventus. Stagioni agli antipodi per nerazzurri e bianconeri soprattutto in Serie A dove la squadra di Gasperini è già certa dell’approdo alla prossima Champions League, mentre quella di Pirlo dovrà vincere in casa del Bologna domenica sperando in un ‘assist’ proprio da parte dei bergamaschi. I destini delle due squadre potrebbero comunque incrociarsi ancora anche al termine dell’attuale annata, con il calciomercato che incombe dietro l’angolo. L’asse tra Bergamo e Torino potrebbe presto surriscaldarsi di nuovo, come già fatto in diverse circostanze nel recente passato. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, si infiamma Atalanta-Juventus: da Gasperini a Gosens

Non mancano gli affari conclusi da Juventus e Atalanta nelle passate sessioni, da Caldara fino ai più recenti Romero, ora in nerazzurro, e Kulusevski invece da un anno alla corte di Andrea Pirlo. La società del presidente Agnelli, soprattutto qualora dovesse approdare in Champions League potrebbe decidere di bussare nuovamente alla porta del club orobico per rinforzare l’organico e non solo. Il primo tassello da scegliere per i bianconeri è quello dell’allenatore con diverse opzioni più o meno suggestive sul tavolo: da Allegri a Zidane passando per Gattuso, Mihajlovic e persino l’atalantino Gasperini accostato nelle scorse settimane. Il tecnico dell’Atalanta sembra destinato a restare però a Bergamo, al contrario di alcuni dei suoi gioielli.

Non è un mistero che alla Juventus piaccia e non poco Robin Gosens, esterno mancino tedesco capace di mettere a referto un’altra stagione stellare in quel di Bergamo, condita dalla bellezza di 11 reti in Serie A che contribuiscono a fissare il prezzo del cartellino sui 40 milioni di euro. Una cifra di non molto inferiore rispetto alle richieste che la stessa Atalanta potrebbe avanzare per Duvan Zapata, in leggero calo rispetto allo scorso anno ma comunque valutato non meno di 45/50 milioni di euro, nel caso in cui la Juve decidesse di rispedire al mittente Morata e lanciarsi su un nuovo numero nove. Discorso simile per Muriel, che piace anche all’Inter, così come per Malinovskyi, per il quale però si registra anche un affondo dall’estero del Chelsea. Balla infine il futuro di Romero, in prestito biennale ai bergamaschi proprio dalla Juventus e che la società nerazzurra intende riscattare.