Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri, reduci dalla sconfitta di ieri contro la Lazio di Simone Inzaghi, potrebbero mettere gli occhi proprio su Joaquin Correa, mattatore della serata dell’Olimpico con una doppietta che ha messo in seria discussione la qualificazione alla prossima Champions della squadra meneghina



Il Milan di Stefano Pioli è in grandissima difficoltà. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione esaltante, ora stanno facendo i conti con la scarsa profondità della rosa ed un netto calo fisico che ha messo in seria discussione la qualificazione del club milanese alla prossima fase a gironi di Champions League. Il Diavolo occupa infatti attualmente il quinto posto ed ha gli stessi punti della Juventus, anch’essa in crisi, e del Napoli, lanciatissimo in questo rush finale.

Nella serata di ieri, il Milan ha fallito una grossa occasione tornando a casa con un pesante 3-0 dalla sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi nella quale ha impressionato la prestazione da top player di Joaquin Correa, seconda punta della squadra biancoceleste, ed autore di una doppietta decisiva ai fini del risultato.

Calciomercato Milan, idea Correa con possibile beffa alla Juventus

In ottica calciomercato, soprattutto se, alla fine dei giochi, il Milan il posto in Champions League dovesse davvero guadagnarlo, Joaquin Correa potrebbe essere un nome molto interessante per la squadra rossonera. I rossoneri, nell’affare, potrebbero inserire il cartellino di Alessio Romagnoli, valutato dal club lombardo una cifra simile a quella di Correa, intorno ai 35 milioni. Non è dello stesso avviso Lotito che, per il Tucu, potrebbe non scendere sotto i 45.

Nel caso in cui però dovesse realmente concretizzarsi l’operazione, la Juventus di Fabio Paratici ne uscirebbe beffata. La Vecchia Signora infatti, a caccia di rinforzi, segue da tempo da Romagnoli per rinforzare il reparto arretrato e ringiovanirlo.