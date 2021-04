Serie A, il calendario della corsa Champions | Ecco chi rischia di più

Tre posti per cinque. Ecco il calendario di Atalanta, Napoli, Juve, Milan e Lazio nella corsa Champions: chi rischia di più

È bagarre in Serie A per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Sono infatti ben cinque le squadre ancora in corsa per solo tre posti. Dall’Atalanta, seconda a quota 68, alla Lazio, sesta con 61 punti, con Napoli, Juventus e Milan appaiate a quota 66. La classifica avulsa premia per il momento le squadre di Gattuso e Pirlo, con i rossoneri quinti. Ecco il calendario della corsa Champions e chi rischia di più: tutte le partite e gli scontri diretti ancora da disputare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Corsa Champions: i calendari di Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio

Sulla carta i calendari più agevoli sono quelli di Atalanta e Napoli: ai bergamaschi resta lo scontro diretto dell’ultima giornata contro il Milan, mentre le prossime quattro partite saranno contro Sassuolo, Parma, Benevento e Genoa. Gli azzurri hanno addirittura terminato gli scontri diretti, e le partite più rischiose sono le prossime due contro Cagliari e Spezia, entrambe in piena lotta per la salvezza. La Juventus deve invece affrontare Milan ed Inter. Con ogni probabilità, il match decisivo sarà proprio quello contro i rossoneri.

Il calendario più complicato è senza dubbio del Milan, che deve ancora affrontare Benevento, Torino, Cagliari e Atalanta oltre alla squadra di Pirlo. Infine, i principali ostacoli per la Lazio saranno rappresentati dal derby con la Roma, dalla trasferta sul campo del Sassuolo e dal recupero contro il Torino, che potrebbe però arrivare a giochi ormai fatti.

Ecco i calendari e le rispettive situazioni di classifica:

Atalanta 68: SASSUOLO, PARMA, Benevento, GENOA, Milan

Napoli 66: Cagliari, SPEZIA, Udinese, FIORENTINA, Verona

Juventus 66: UDINESE, Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA

Milan 66: Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA

Lazio 61: Genoa, FIORENTINA, Parma, ROMA, SASSUOLO, Torino (recupero)

In maiuscolo le partite in trasferta