La Roma torna a giocare domenica a Cagliari e il tecnico giallorosso Paulo Fonseca affronta la consueta conferenza stampa

Impegni no stop per la Roma in questa stagione. I giallorossi torneranno in campo domani contro il Cagliari, dopo aver pareggiato il match di giovedì scorso contro l’Atalanta per 1-1. Giovedì prossimo invece ci sarà la partita più importante della stagione, ovvero l’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United a Old Trafford. Come di consueto oggi il tecnico romanista Paulo Fonseca si presenta per la conferenza stampa prepartita. Per quanto riguarda i tanti impegni ravvicinati il portoghese afferma: “Gestire tante partite è difficile, soprattutto se hai tanti infortuni. È pesante giocare ogni tre giorni, ma credo anche le altre squadre andate avanti in Europa League come Arsenal, Manchester United e Villareal lo sentono”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, rivoluzione clamorosa | Tredici addii!

Poi sui vari recuperi per domani dichiara: “Smalling, Spinazzola ed El Shaarawy stanno bene e sono convocati. Poi vedremo se qualcuno di loro potrà giocare dal primo minuto. Sono contento dei loro rientri ma dobbiamo gestirli. Mentre Mirante è infortunato”. Sulla possibilità di vedere in campo uno tra Pastore e Juan Jesus invece risponde con un “vedremo”. Infine analizza il momento affermando: “La partita contro l’Atalanta dimostra che siamo concentrati anche sul campionato. Il Cagliari è in un buon momento di forma, se domani vogliamo vincere dobbiamo fare una buona partita perché non sarà facile”.