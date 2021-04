Calciomercato Napoli, situazione Insigne | Rinnovo o cessione: c'è Sarri

Il Napoli potrebbe perdere Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022: occhio a Sarri

Il Napoli questa stagione sta lottando per ritornare in Champions League, grazie soprattutto all’apporto di Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo ha segnato 17 gol e siglato 9 assist in stagione. La squadra di Gattuso, dunque, è a -2 dalla Juventus e spera ancora di arrivare nei primi quattro posto. Tuttavia, la situazione contrattuale di Insigne è ancora da monitorare, perché è in scadenza nel 2022 e potrebbe andar via la prossima estate se non dovesse concretizzarsi il rinnovo. E la trattativa per ora non è ancora decollata.

Napoli, il punto sul rinnovo di Insigne

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, Insigne non ha ricevuto alcuna chiamata da De Laurentiis per rinnovare il contratto. Compirà 30 anni a giugno e percepisce 4,5 milioni di euro e chiede un aumento sui 5 milioni. Ma il Napoli, almeno per ora, sta rimandando il più possibile ogni tipo di discorso. De Laurentiis lo valuta sui 30 milioni di euro, ma 20-25 milioni potrebbero bastare per portarlo via. E in caso di mancata fumata bianca, Insigne potrebbe raggiungere Sarri alla Roma o al Tottenham. Per raggiungere più facilmente un accordo col Napoli, è fondamentale la partecipazione alla Champions. Resta da capire cosa succederà nelle prossime settimane.