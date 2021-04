La Juventus alle prese con un intrigo portieri: piace Donnarumma, ma Szczesny non ha mercato. L’Inter può sbloccare la situazione con uno scambio

Il calciomercato entra nel vivo e le società iniziano a confrontarsi per preparare al meglio le trattative estive. Le risorse non abbondano, ma occasioni per migliorarsi non mancano ed ogni squadra può dire la sua. In Serie A si può assistere ad un vero giro di valzer tra portieri che vede coinvolti Juventus, Milan ed Inter: nessun escluso e tutti accontentati.

Calciomercato Juventus, ecco Donnarumma

Punto di partenza è Gianluigi Donnarumma, in scadenza con il Milan, ma ancora lontano dal rinnovo. I rossoneri rischiano di perderlo a zero e tra le candidate ad accaparrarsi il titolare della Nazionale italiana c’è proprio la Juventus. I bianconeri possono permettersi l’esoso ingaggio del giocatore, ma per acquistarlo devono prima cedere Szczesny.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno immediato | Contatti con Sarri

Il portiere polacco – classe 1990 – ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione alta che allontana le pretendenti. È tra i migliori al mondo, ma nessuno si è fatto avanti neanche dalla Premier, campionato dove Szczesny ha fatto vedere grandi cose con la maglia dell’Arsenal. A sbloccare la situazione potrebbe però essere l’Inter, con il ds Marotta pronto ad una clamorosa offerta.

Calciomercato Juventus, idea scambio con l’Inter

La Juventus valuta Szczesny 25 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dall’Inter, che però rilancia: 15 milioni per il polacco. Le due società potrebbero incontrarsi a metà strada e pensare ad uno scambio alla pari tra Szczesny e Stefano Sensi, valutati entrambi sui 20 milioni. L’affare permetterebbe ad entrambi i club di dar vita ad una plusvalenza, accontentando tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo e Ronaldo | Doppio annuncio

Sensi non trova spazio all’Inter, chiuso da Eriksen e Gagliardini: la Juventus potrebbe rilanciarlo e garantirgli più delle 12 presenze sin qui collezionate in nerazzurro. Il giocatore piace a Pirlo, che darebbe il consenso. L’Inter, dal canto suo, si assicurerebbe un post Handanovic di assoluto livello, forse il meglio in circolazione.