Il futuro di Antonio Conte è sempre in bilico. L’allenatore dell’Inter potrebbe dire addio all’Inter al termine della stagione



Un altro punticino importante in ottica Scudetto. A la Spezia l’Inter non riesce a vincere, ma è finita in perfetta parità contro la compagine guidata da Vincenzo Italiano. Il traguardo per gli uomini di Antonio Conte è sempre più vicino vista anche la contemporanea sconfitta del Milan a San Siro contro il Sassuolo. Una cavalcata avvincente per i nerazzurri che, dopo l’uscita dai gironi di Champions League, si sono catapultati senza sosta al campionato italiano riuscendo a scavalcare anche i rossoneri, che si trovavano da tanti mesi al vertice della Serie A.

Calciomercato Inter, Conte fa scattare l’allarme

Dopo tantissimi anni l’Inter tornerà così a trionfare riportando lo Scudetto a Milano, ma le dichiarazioni in conferenza stampa dello stesso Antonio Conte hanno fatto scattare l’allarme. Così l’allenatore leccese ha svelato: “Per quanto riguarda il mio futuro bisogna capire le vicissitudini di quest’anno in società, i problemi che sono cambiati. Inevitabile che poi alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, penso che i tifosi lo meritino”.

Dopo lo scioglimento della Superlega così l’Inter dovrà affrontare, come le altre big d’Europa, i problemi finanziari che si sono accumulati anche a causa dell’emergenza sanitaria con ripercussioni anche nel mondo del calcio. L’ingaggio importante di Conte dovrà essere pagato con una campagna acquisti di primo livello: ora i problemi per la società nerazzurra sono davvero tanti e così il futuro dello stesso Conte è in bilico.

Al termine della stagione potrebbe arrivare anche l’esonero per l’allenatore leccese, soprattutto per quanto riguarda problematiche legate a situazioni fiscali ed economiche. Conte avrà una riunione con la società subito dopo la vittoria dello Scudetto: a meno di un suicidio sportivo, la compagine nerazzurra tornerà ad essere la prima della Serie A.