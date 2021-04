Il ritorno in panchina di Maurizio Sarri non è mai stato tanto vicino. Il tecnico, ancora legato da un contratto con la Juventus, è in contatto con il top club: la situazione

Il mondo del calcio può vedere il gradito ritorno di uno dei suoi personaggi più controversi: Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus è infatti in continuo contatto con la dirigenza di un top club inglese: per firmare dovrà però svincolarsi dal legame contrattuale ancora vivo con la Juventus.

Calciomercato, contatti costanti con Sarri: può arrivare subito

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Maurizio Sarri potrebbe tornare, immediatamente, in Premier League. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Juventus, è finito nel mirino del Tottenham che ha tutta l’intenzione di rimpiazzare l’esonerato Mourinho con l’ex Napoli. I contatti tra l’entourage dell’allenatore (l’agente Ramadani è in Italia) e la dirigenza del Tottenham sono frequenti.

Sarri nuovamente a Londra, dopo la vincente esperienza sulla panchina del Chelsea, resta dunque un’opzione più che concreta. La prima scelta dell’allenatore 62enne resta però la Roma, per la quale è il nome in pole per rimpiazzare Fonseca a fine stagione. Oltre a Sarri, gli ‘Spurs’ valutano anche i profili di Nagelsmann (in cima alla lista del Bayern Monaco), Allegri e Brendand Rodgers.

Maurizio Sarri può quindi essere l’erede di Josè Mourinho, nonostante le voci dei giorni scorsi, esonerato nelle scorse ore, alla guida del Tottenham: gli ‘Spurs’ stanno per chiudere una deludente stagione, attualmente settimi in Premier League a quota 50 punti in 32 giornate giocate.