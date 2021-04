L’Inter è a caccia del colpo vice Lukaku in sede di calciomercato per la prossima stagione: occhio a Dzeko e non solo

L’Inter è ad un passo dalla vittoria dello scudetto. Nell’ultimo turno gli uomini di Conte hanno rimediato il primo stop dall’avvio del girone di ritorno contro il Napoli, fermati dagli azzurri sul risultato di 1-1 dopo ben undici vittorie consecutive. La squadra ora è concentrata sul prossimo impegno con lo Spezia, in programma domani nella giornata infrasettimanale. L’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la matematica certezza della conquista del titolo e mancano solo 7 giornate alla fine dei giochi. Il club nerazzurro, inoltre, è al centro delle polemiche per quanto riguarda il nuovo tema Superlega, che potrebbe stravolgere i piani per l’immediato futuro. Nel frattempo, però, la società continua a monitorare il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku.

Calciomercato Inter, doppia pista per il vice Lukaku

Il calcio sta vivendo ore a dir poco caotiche. L’annuncio ufficiale della nuova competizione europea, chiamata Superlega, ha dato vita ad un vero e proprio terremoto nell’ambiente e non solo. L’Inter è al centro di tante polemiche per via della sua adesione al progetto. Se l’iniziativa si concretizzasse, potrebbero cambiare ulteriormente gli scenari per quanto riguarda il futuro della squadra di Conte. La società, nel frattempo, non si distrae da temi riguardanti il calciomercato.

I milanesi sono alla ricerca da diverso tempo di un vice Lukaku all’altezza. Manca in questo momento un’altra pedina con quelle caratteristiche e Marotta avrebbe in mente una doppia pista tra Serie A e Premier League per rimediare a questa lacuna in vista della prossima stagione.

I giocatori in questione portano il nome di Edin Dzeko, attaccante in forza alla Roma, e Olivier Giroud, centravanti di proprietà del Chelsea. Il bosniaco, già ad un passo dall’arrivo ad Appiano Gentile nel recente passato, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed è stato più volte vicino all’addio. Il rapporto con il tecnico Fonseca, inoltre, non è più idilliaco, aspetto senza dubbio favorevole alla causa dei lombardi. Il francese, invece, terminerà da accordi il rapporto con i ‘Blues’ il prossimo giugno, ma potrebbe essere intenzionato a rinnovare e proseguire ancora il suo cammino a Londra. L’Inter, dal canto suo, pare abbia le idee chiare: vedremo eventualmente su chi deciderà di tentare l’affondo definitivo.