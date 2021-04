Una Juventus agguerrita nel calciomercato vuole tendere lo sgambetto all’Inter: proposto scambio top al Paris Saint-Germain

La SuperLega non ha di certo fermato la sete delle squadre europee – big o meno, all’interno della nuova lega o meno – per il calciomercato. La minaccia di un’eventuale esclusione dalla Serie A, infatti, non intimorisce la Juventus che, secondo quanto riporta calciomercato.it proprio qui, è pronta a fare uno sgarbo non da poco agli eterni rivali dell’Inter, questo nonostante il neonato sodalizio per il nuovo campionato che potrebbe prendere il via ad agosto del 2021, e che sta facendo storcere il naso non solo agli organi di amministrazione del calcio, ma anche a tifosi e giornalisti, che da ieri sono sul piede di guerra.

Calciomercato, la Juventus ‘frega’ l’Inter | Scambio con la Roma per Florenzi

Il nome che circola forte, dalle parti di Milano, sponda Inter, è proprio quello di Alessandro Florenzi. L’ex Roma, ora in prestito al Paris Saint-Germain, potrebbe non venire riscattato dai francesi, che hanno messo gli occhi addosso a Hector Bellerin, ai saluti con l’Arsenal, che l’ha liberato per la prossima finestra di calciomercato, per la fascia destra.

L’arrivo del ventiseienne spagnolo alla corte di Mauricio Pochettino, in pratica, aprirebbe a una sorta di valzer che potrebbe comprendere tanto la Juventus, quanto i nerazzurri. Come già detto, infatti, Fabio Paratici and co vorrebbero fare uno sgambetto ai rivali e soffiare il calciatore azzurro da sotto gli occhi a Giuseppe Marotta, che comunque sembra ancora in vantaggio rispetto ai bianconeri.

L’idea della dirigenza della Vecchia Signora per riuscire a strappare Florenzi all’Inter, però, è quella di offrire alla Roma, Douglas Costa, ora in prestito al Bayern Monaco, ma che in estate tornerà a Torino perché non verrà riscattato dagli attuali campioni di tutto bavaresi. L’ala sinistra brasiliana approderebbe, quindi, nella Capitale e il terzino romano, che ovviamente non verrebbe riscattato dal Paris Saint-Germain per 9 milioni di euro, tornerebbe in Italia per accasarsi con la Juventus.