L’Inter lavora per il prossimo calciomercato e studia la mossa migliore per cedere il big: chiesto lo scambio due per uno

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo l’Inter, che continua a volare in Serie A e vede lo scudetto ormai sempre più vicino. Domenica è arrivato un pareggio al ‘San Paolo’ contro il Napoli che ha interrotto la serie di undici vittorie consecutive, ma sicuramente Lukaku e compagni possono permettersi i passi falsi visto l’ampio distacco che c’è rispetto alle inseguitrici.

I nerazzurri occupano la prima posizione in classifica da quasi tre mesi e hanno un distacco di ben nove punti dal Milan che è attualmente al secondo posto. La compagine allenata da Antonio Conte era partita male in questa annata con le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia arrivate troppo presto, ma è pronta a chiudere l’annata nel migliore dei modi con la conquista di un trofeo che manca da ormai undici anni.

Calciomercato Inter, assalto Real Madrid a Lautaro: c’è la richiesta dei nerazzurri

Il grande rendimento avuto dai nerazzurri fino a questo momento sta portando a un interesse delle big per i giocatori che stanno facendo la differenza più di tutti. Tra questi c’è sicuramente Lautaro Martinez, il suo futuro è stato in bilico la scorsa annata e potrebbe esserlo anche nella prossima estate visto il tanto interesse verso l’argentino. Sulle sue tracce questa volta potrebbe esserci il Real Madrid, che è pronto a rinnovare la propria rosa dopo aver vissuto anni di successi.

Il suo nuovo procuratore, ovvero Camano, è molto vicino al club di Florentino Perez ed è anche l’agente di giocatori come Hakimi e Borja Mayoral. I ‘Blancos’ cambieranno molto anche in attacco e per questo c’è l’idea Lautaro. L’Inter però non vuole svendere i suoi calciatori e la proposta per gli spagnoli potrebbe essere quella di uno scambio due per uno con Casemiro e Jovic nell’affare.