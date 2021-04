In caso di concretizzazione del progetto della Superlega, l’Inter di Steven Zhang potrebbe trovare nuova linfa dal punto di vista economico e rilanciarsi anche in sede di calciomercato nella prossima estate: ecco le possibili operazioni in entrata ed in uscita della Beneamata



La nascita della Superlega ha creato un terremoto nel calcio europeo. Il braccio di ferro fra la UEFA ed i club fondatori della nuova competizione continentale è iniziato e non sembra destinato a scemare nel breve periodo. A causa della forte crisi economica legata alla pandemia, le grandi società del calcio europeo hanno bisogno di maggiori introiti economici per finanziare i debiti e magari investire in sede di calciomercato.

Uno di questi club è senza dubbio l’Inter di Steven Zhang che, nonostante il grande momento di crisi, potrebbe ritrovare nuova linfa dalla partenza, come club fondatore, nella nuova Superlega. Gli ingressi economici dai diritti tv e dalla partnership con JP Morgan potrebbero aprire scenari clamorosi per il calciomercato della Beneamata.

Calciomercato Inter, come cambiano le operazioni con la Superlega

In caso di mancati ingressi dalla Superlega, l’Inter di Antonio Conte, vista la difficoltosa situazione economica, potrebbe essere costretta a cedere uno o due big dell’attuale rosa. Con la presenza e la partenza della Superlega invece, la Beneamata avrebbe la possibilità di trattenere i suoi gioielli, due su tutti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, e puntare anche su qualche grande nome in entrata.

Il profilo caldo potrebbe essere quello di Paulo Dybala, attaccante verso l’addio alla Juventus di Fabio Paratici, ma attenzione anche al duo dell’Udinese, sempre argentino: Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il primo darebbe qualità in più sulla trequarti, mentre il secondo potrebbe essere il vero erede di Samir Handanovic, capitano della squadra nerazzurra.