Il Milan vuole ipotecare la qualificazione alla prossima Champions per poi programmare la stagione che verrà: ecco il ‘primo’ acquisto dei rossoneri

Ancora una vittoria per il Milan, che ha collezionato finora ben 66 punti in classifica in Serie A, gli stessi che ha totalizzati al termine della scorsa stagione. Mancano ancora sette giornate in massima serie per migliorare ipotecando così la qualificazione alla prossima Champions. Così la dirigenza rossonera vorrebbe mettere a segno colpi interessanti per essere protagonista a livello europeo dopo tanti anni di purgatorio senza Europa.

Calciomercato Milan, Tomori sarà interamente rossonero

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Milan ha già comunicato al Chelsea che esercità il diritto di riscatto per il centrale inglese, Fikayo Tomori, per una valutazione intorno ai 28 milioni di euro. Pioli l’ha subito schierato titolare al fianco di Kjaer, approfittando anche delle prestazioni non troppo esaltanti e dell’infortunio di capitan Romagnoli.

L’accordo sarebbe ad un passo con i due top club d’Europa, pronti soltanto ad ufficializzarlo nelle prossime settimane. Il Milan avrebbe già il ‘primo’ acquisto in vista della prossima stagione per competere a livello internazionale con i maggiori club europei.