Il futuro di Edinson Cavani è ancora incerto: tante squadre lo cercano e lo United spinge per il rinnovo

Il Manchester United si gode la grande stagione di Edinson Cavani che ha già segnato 8 gol toccando quota 350 reti con i club europei. A 34 anni El Matador riesce ancora a fare la differenza e molti club sono sulle sue tracce. Il suo futuro è molto incerto: il suo contratto scadrà a giugno e dovrà decidere se proseguire per un’altra stagione con i Red Devils o se proseguire la sua carriera altrove.

Calciomercato, Cavani distante dalla Serie A | Le possibili destinazioni

In Italia Inter e Juventus si erano avvicinate a Edinson Cavani, ma come riportato da ‘calciomercato.it’ ad oggi le destinazioni in Serie A sembrano essere molto improbabili. Anche altre squadre europee si erano avvicinate al bomber ex Napoli e Palermo ma ad oggi le piste plausibili sembrano essere solamente due.

La prima è il Boca Juniors che da diversi mesi lo corteggia e potrebbe rappresentare il perfetto coronamento di una grande carriera. L’altra opzione, quella più plausibile è quella del rinnovo con il Manchester United per un’altra stagione, opzione che permetterebbe a Cavani di proseguire ancora la sua carriera nel calcio che conta. La pista del Boca, però, potrebbe risultare infattibile viste le restrizioni dovute al Covid-19. Il futuro del Matador, però, dipende solo dal giocatore stesso che ha ancora qualche mese di tempo per decidere. I Red Devils intanto lavorano al sostituto che potrebbe essere proprio un colpo dalla Juventus.