La Premier League inizia a mettere gli occhi sui talenti della Juventus: per i bianconeri potrebbe aprirsi uno scambio clamoroso

Si avvicina inesorabile la fine della stagione. Per la Juventus non è stata certamente un’annata positiva, visto che dei tre fronti su cui era impegnata, forse solamente un trofeo riuscirà a portare a casa, ovvero la Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta in finale. Nel frattempo però si lavora alla prossima sessione estiva di calciomercato, dove potrebbe avvenire una grande rivoluzione tra le fila bianconere. Su uno dei top player bianconeri però sembrerebbero arrivare delle sirene dalla Premier League.

Questo però per la Juventus potrebbe avere un risvolto positivo. L’interesse per il calciatore juventino potrebbe portare ad un clamoroso scambio, che permetterebbe alla squadra di Pirlo di trovare un nuovo bomber di caratura internazionale per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Arthur: ipotesi di scambio con Lacazette

Un estate infuocata quella che vedrà come protagonista sia Euro2020, ma soprattutto la finestra per i trasferimenti. In casa Juventus sembrerebbero arrivare le prime sirene dalla Premier League, per un talento in rosa. A mettere gli occhi tra le fila bianconere sembrerebbe essere il direttore sportivo dell’Arsenal, Edu , che avrebbe puntato il mirino su Arthur.

Il calciatore brasiliano arrivato ad inizio stagione nello scambio con il Barcellona che ha portato Pjanic in blaugrana, sarebbe uno degli obiettivi del connazionale all’Arsenal. Nel bilancio della Juventus il centrocampista è pesato circa 70 milioni, ma i bianconeri potrebbero applicare una strategia. Infatti si potrebbe sfruttare questo interesse per arrivare ad Alexandre Lacazette, attaccante in uscita dai ‘Gunners’ valutato intorno ai 30 milioni di euro. Ovviamente la differenza di valutazione tra i due porterebbe il club inglese a dover inserire anche un conguaglio economico a favore dei bianconeri. Dunque per la Juventus la cessione del brasiliano potrebbe portare ad una grande occasione per rinforzare l’attacco.