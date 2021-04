Calciomercato, un giocatore del Real Madrid in scadenza sceglie il PSG: Juventus e Milan erano interessate, ma dovranno guardare altrove

Il calciomercato entra nel vivo e le big del calcio europeo pianificano le mosse da attuare in estate. A giugno si apre una sessione con poca disponibilità economica, ma occasioni e possibilità di operazioni di certo non mancano. Tra le protagoniste è lecito aspettarsi il PSG, squadra ancora in corsa per vincere campionato e Champions League. I francesi potrebbero soffiare un obiettivo a Juventus e Milan.

Calciomercato, Juventus e Milan beffate

Il giocatore non milita in Serie A, ma in Liga alla corte di Zinedine Zidane. Il riferimento è a Lucas Vazquez, ala destra classe 1991 in scadenza a giugno con il Real Madrid. Lo spagnolo è uno dei talenti più floridi del calcio europeo, ma i ‘Blancos’ non sarebbero intenzionati a rinnovargli il contratto, convinti di voler puntare su altri calciatori.

La Juventus ed il Milan, consapevoli della situazione creatasi, si sono interessati alla causa, ma potrebbero essere battuti dalla concorrenza estera. Secondo quanto riferisce ‘AS’ infatti, Lucas Vazquez è ad un passo dal PSG. I francesi avrebbero individuato in lui il tassello ideale per rinforzare il centrocampo di Pochettino: esperienza, qualità ed un giocatore capace di garantire già otto assist in stagione.

Calciomercato, il PSG su Vazquez

L’affare a costo zero facilita il PSG, che conta anche sulla volontà del calciatore di approdare in una squadra vincente. Una trattativa che lascerebbe con il cerino in mano sia Juventus che Milan, da tempo grandi stimatori di Vazquez. I bianconeri – più dei nerazzurri – necessitano di rinforzi a centrocampo e lo spagnolo era nella lista dei papabili di Paratici.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma l’inserimento del PSG potrebbe creare grossi problemi alle big italiane. Lucas Vazquez, intanto, è concentrato solo sul Real Madrid, con l’obiettivo di concludere la stagione con più trofei possibili ed ampliare il suo bottino di gol che lo vede al momento fermo ancora a due reti.