Il futuro di Mbappé sembra distante da Parigi, quello di Neymar, invece, sembra poter prendere una piega diversa

Il destino delle due stelle del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé e Neymar, è ancora tutto da scrivere. Il francese campione del mondo in carica è uno dei giocatori più ambiti nel panorama europeo, in particolare dal Real Madrid. In merito ha parlato dalla Spagna il conduttore della trasmissione ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, sostenendo che Mbappé non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Psg, in scadenza nel 2022, e potrebbe accettare le lusinghe del Real Madrid.

Calciomercato, Neymar verso il rinnovo | Il punto

Uno scenario che libererebbe Erling Haaland verso altre mete, il Manchester City su tutte o magari proprio il Psg, con la Juventus che rimane alla finestra a monitorare la situazione. Diversa invece la situazione di Neymar che è molto vicino al rinnovo con il club parigino. Lo ha annunciato France Football che ha specificato i dettagli del contratto.

E’ previsto infatti un rinnovo di 4 anni, fino al 2026 con ingaggio invariato, cioè 36 milioni l’anno. L’accordo tra le parti c’è, bisognerà attendere per l’ufficialità, vista l’importanza del contratto ma è evidente che la volontà del brasiliano è quella di continuare a vestire la maglia del Psg nonostante i frequenti corteggiamenti del Barcellona che ha provato a riportarlo in Catalogna. Il presidente del Barça, infatti, vorrebbe provare a fare un regalo a Messi per convincerlo a rimanere, cioè l’acquisto di Neymar, come riportato dalla Francia.