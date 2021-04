Il Milan inizia a cercare l’erede di Hakan Calhanoglu dopo l’ultimatum: si osserva Ilicic, ma spunta anche un mister X

Situazione rinnovi sempre più bloccata in casa Milan. Infatti continua a preoccupare il futuro di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due top player rossoneri entrambi in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda l’estremo difensore, le parole di Paolo Maldini prima del match contro il Parma hanno lasciato intendere che le due parti sono ancora molto lontane.

Mentre per il centrocampista turco sembrerebbe arrivare l’ultimatum da parte della società milanista. Infatti il club rossonero sembrerebbe stufo di dover aspettare e rimanere con questa situazione in bilico. Così avrebbe messo come scadenza la fine del mese. O il rinnovo arriverà o si punterà su altri obiettivi per sostituire un Calhanoglu a quel punto in partenza. Si guarda in Serie A per trovare l’erede ma non solo.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: tutto su Ilicic, ma attenzione al ‘mister X’

Sempre più vicino l’addio di Hakan Calhanoglu al Milan. Il tempo passa ma il centrocampista turco ancora non ha trovato l’accordo con la società rossonera per il rinnovo di contratto. Così entro fine mese il Milan sembrerebbe pronto a prendere una decisione, o viene accettato il prolungamento o sarà addio.

Tra i diversi nomi che potrebbero raccogliere l’eredità del turco c’è quello di Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta che con le sue giocate continua a stupire l’Italia e l’Europa. In questa stagione lo sloveno ha collezionato 32 presenze nelle tre competizioni in cui ha giocato la ‘Dea’, mettendo a segno 7 gol e 9 assist. Inoltre il suo contratto con la squadra bergamasca scadrà nel 2022, dunque prenderlo nella prossima sessione di calciomercato estiva potrebbe essere un vero affare. Ma attenzione, non solo Ilicic sarebbe nel mirino del Milan. Infatti sembrerebbe spuntare anche un ‘mister X’, un nome segreto, l’asso nella manica che la società rossonera sembrerebbe pronto tirare fuori al momento più opportuno.