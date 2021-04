Futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala: il rinnovo con la Juventus è ancora in sospeso. Ecco l’ipotesi di scambio con il Bayern Monaco. Tutte le cifre e i dettagli

È la settimana di Atalanta–Juve e Napoli–Inter, due big match diventati cruciali per lotta Champions. Ritorno nella massima competizione europea che è ormai l’obiettivo di fine stagione anche per i bianconeri di Pirlo. Dopo la delusione agli ottavi contro il Porto e l’addio al decimo scudetto consecutivo, infatti, Ronaldo e compagni non possono assolutamente fallire l’obiettivo Champions, e a maggio si giocheranno la finale di Coppa Italia proprio contro la squadra di Gasperini. Nel frattempo, tiene già banco in vista del calciomercato estivo soprattutto la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e la trattativa per il rinnovo con il club bianconero è ancora in stand-by. Per il numero 10 della Juve si è tornato a parlare di un possibile addio in estate, che permetterebbe alla società di monetizzare ad un anno dalla scadenza del contratto. Ecco l’ipotesi di scambio con il Bayern Monaco: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, via Dybala: ipotesi di scambio con il Bayern Monaco!

Alla luce della situazione economica generale dei club, non è affatto escluso che la Juve possa intavolare un altro scambio entro il 30 giugno per generare nuove plusvalenze, come già avvenuto nella scorsa stagione con l'affare Arthur-Pjanic. In questo senso, Dybala potrebbe rappresentare un'importante pedina di scambio anche per il Bayern Monaco campione d'Europa in carica. Il club bianconero potrebbe infatti proporre la 'Joya' per arrivare a Serge Gnabry, che come l'argentino sta vivendo una stagione difficile tra infortuni e Covid.

Arrivato dal Werder Brema per circa 10 milioni di euro, il 25enne è in scadenza nel 2023 e, proprio come Dybala, permetterebbe al club bavarese di mettere a bilancio un’importantissima plusvalenza entro il 30 giugno. La valutazione di entrambi potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni. Tuttavia, al momento non c’è nulla di concreto e si tratta di semplici ipotesi e suggestioni di calciomercato. Staremo a vedere.