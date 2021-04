Juventus, Dybala sotto attacco | "Solo un buon dodicesimo"

La vittoria contro il Napoli porta la firma di Paulo Dybala: tuttavia, arrivano alcune critiche nei confronti del numero 10 della Juventus

La Juventus ieri ha vinto una partita molto importante con il Napoli. Il recupero è diventato uno spareggio Champions, e la squadra di Andrea Pirlo ha conquistato i tre punti grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Dybala. Già, proprio Dybala. L’argentino è tornato in campo dopo diverso tempo e, con un colpo da top player qual è, ha permesso ai bianconeri di ritornare nei primi quattro posti. Il rendimento de ‘La Joya‘ ha fatto molto discutere fino a questo momento.

Juventus, Dybala sotto accusa

Tony Damascelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio‘ per parlare di Paulo Dybala: “Dybala è un maestoso dodicesimo uomo, non certo un titolare. Non gioca 90 minuti, salve rare eccezioni”. Una critica bella e buona, per quello che è stato nominato MVP della Serie A nella scorsa stagione. Dopo quasi tre mesi di calvario, l’argentino è entrato in campo e dopo qualche minuto ha fulminato Meret con un tiro di sinistro sul palo alla sua destra. Una delle specialità di casa del numero 10 della Juventus, che potrà contare su di lui in questo finale di stagione.