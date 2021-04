In casa Juventus sono già cominciate le grandi manovre per la prossima stagione, a prescindere di chi sarà l’allenatore. Si prova anzitutto a piazzare Dybala

A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore, difficilmente ancora Pirlo mentre sono in ascesa le quotazioni di Massimiliano Allegri, la Juventus ha iniziato a muoversi in vista della prossima stagione e quindi del calciomercato estivo. In uscita il nome più ‘forte’, al di là di Cristiano Ronaldo, è quello naturalmente di Paulo Dybala. In scadenza nel giugno 2022, con la trattativa per il rinnovo ferma ormai da diversi mesi, l’argentino è destinato alla partenza, a maggior ragione se in panchina dovesse tornare il tecnico livornese. Nonostante una stagione negativa a causa soprattutto di guai fisici, il classe ’93 vanta ancora diversi estimatori, nella fattispecie in Premier. Il suo ‘sogno’, tuttavia, rimane la Spagna, meglio dire una tra Real Madrid (dove vorrebbe tornare CR7) e Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO D’Amico: “Da Fagioli a Criscito e Galabinov, vi dico tutto”

Calciomercato Juventus, maxi scambio col Real: Zidane si oppone

Proprio alle ‘Merengues’ agenti e intermediari legati alla Juventus e per conto dello stesso club bianconero starebbero provando a piazzare il numero dieci. L’idea bianconera parrebbe essere quella di un maxi scambio, un ‘due per uno’ con quell’uno rappresentato dall’ex Palermo. La cui valutazione non può superare i 55 milioni di euro, considerato che il suo contratto terminerà fra solo un anno. La Juventus offrirebbe Dybala al Real in cambio di Asensio, in gol martedì sera contro il Liverpool nell’andata dei quarti di Champions, e quell’Isco da tempo ai margini e, guarda caso, un ‘vecchio pallino’ di Allegri. In verità, va detto, il 28enne (anche lui in scadenza nel 2022) piace molto pure a Pirlo…

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Milan, le ultime sulla situazione di Bailly

Da Madrid, sponda Perez, sarebbe già arrivato una sorta di gradimento a questa operazione, seppur i ‘Blanços’ vorrebbero pure 20-25 milioni cash in aggiunta al cartellino del ragazzo nativo di Laguna Larga. Aspetto importante, l’affare permetterebbe ai due club di mettere a segno delle plusvalenze. Allora è tutto in discesa? Non proprio, poiché ci sarebbe un grosso ostacolo: Zinedine Zidane. L’allenatore francese, per alcuni in lizza per il post Pirlo, non è un estimatore di Dybala e non vorrebbe privarsi di Asensio. Per questo sarebbe già arrivato il suo no secco al maxi scambio. Quindi salta tutto? Se Zidane andasse via a giugno, cosa non impossibile, l’operazione potrebbe ri-decollare.

A.R.