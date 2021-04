L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato ma pensa anche alle possibili uscite: maxi offerta per il top player

È un campionato importante quello che sta vivendo l’Inter, che è in vetta alla classifica da ormai due mesi e ha collezionato anche sei punti di vantaggio sul Milan, anche se i rossoneri hanno disputato una gara in più. I nerazzurri sembrano aver preso ormai il volo in questa stagione e sono pronti a spezzare il dominio della Juventus in Serie A che è durato per ben nove anni consecutivi.

La compagine allenata da Antonio Conte ha fallito in Champions League e in Coppa Italia ma ciò non ha portato soltanto svantaggi. Grazie soprattutto all’eliminazione dalla massima competizione europea, la ‘Beneamata’ ha la possibilità di preparare una gara a settimana e anche questo aspetto ha dato una mano per conquistare le otto vittorie di fila.

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: si allontana il Barcellona, maxi offerta Manchester City

Visto il momento importante vissuto dall’intera compagine nerazzurra, aumenta l’appeal dei protagonisti di questa annata che sono seguiti anche dalle big europee. Tra questi c’è sicuramente Lautaro Martinez, che è stato corteggiato per diverso tempo dal Barcellona e l’ottima annata vissuta anche in questi mesi ha aumentato le squadra interessate.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, ora ci sarebbe il Manchester City pronto all’assalto che potrebbe beffare il club catalano. Dalla Spagna, infatti, fanno sapere che la squadra di Premier League sarebbe pronta a offrire ben 72 milioni di euro per portare a casa Lautaro Martinez, che sarebbe un innesto fondamentale visto l’addio di Sergio Aguero a parametro zero. Per quanto riguarda l’ingaggio, invece, il City sarebbe pronto a offrire 8 milioni di euro all’anno.

‘El Toro’ adesso è concentrato solamente sul campo per provare a conquistare lo scudetto con la maglia dell’Inter, che manca ormai da undici anni, ma per quanto riguarda il suo futuro tutto può succedere al termine dell’annata.