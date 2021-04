L’Inter vince e porta a casa tre punti che potrebbero essere decisivi per lo scudetto: a segno il solito Romelu Lukaku

Prosegue inarrestabile l’Inter verso lo scudetto. Questa sera i nerazzurri affrontano il Bologna allo Stadio Dall’Ara, nel posticipo della 29eisma giornata di Serie A. Tre punti conquistati di misura per la squadra di Antonio Conte, che permettono di allungare a più otto sul Milan (nerazzurri con una partita in meno), e a più dieci dall’Atalanta.

A sbloccare il match, come sempre, è Romelu Lukaku, che su un cross di Bastoni prima colpisce di testa, poi sulla parata di Ravaglia ribadisce in rete. Partita comunque difficile e molto fisica per i nerazzurri, ma il Bologna fatica a rendersi pericoloso e non trova la via del gol. Il 21esimo gol in campionato del gigante belga permette a Conte di allungare sulle inseguitrici e di vedere il traguardo sempre più vicino.

Bologna-Inter 0-1: tabellino e classifica

BOLOGNA: Ravaglia; Tomiyasu (34′ De Silvestri), Soumaoro, Danilo, Dijks (80’Juwara); Schouten, Dominguez (69′ Svanberg); Skov Olsen (80′ Orsolini), Soriano , Sansone (69′ Vignato); Barrow. All: Mihajlovic

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (92′ Vecino), Brozovic, Eriksen (61′ Gagliardini), Young (71′ Sanchez); Lukaku, Lautaro Martinez (71′ Sanchez). All: Conte

Arbitro: Piero Giacomelli

Marcatori: 31′ Lukaku

Classifica Serie A: Inter* 68 punti, Milan 60, Atalanta 58, Napoli* e Juventus* 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina e Benevento 30, Spezia 29, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

*Una partita in meno