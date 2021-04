Calciomercato Juventus, Pochettino ‘blinda’ Kean al PSG e annuncia in conferenza stampa: “Contenti che sia con noi”, prove generali per il riscatto dell’italiano?

Arrivato nel corso dell’ultima estate, in prestito dall’Everton, l’ex bianconero Moise Kean sta stupendo tutti con il Paris Saint-Germain. E nonostante il cambio di panchina, con l’addio di Tuchel e l’arrivo di Pochettino, l’attaccante italiano sta dimostrando di potersi ritagliare uno spazio di assoluto rilievo, nell’organico ricolmo di top player in seno al PSG. Prestazioni e prove di maturità, che stanno riportando il giovane attaccante classe 2000 in cima alla lista dei desideri dei club italiani (e non solo). La Juventus, in particolare, non ha mai nascosto un certo ‘pentimento’ per essersene liberato nell’estate del 2019, quando Kean fu ceduto all’Everton per poco più di 27 milioni di euro. Un pentimento che potrebbe presto sfociare in una vera e propria trattativa, anche se Mauricio Pochettino lo ha ‘blindato’ (o quasi) ai microfoni dei media francesi.

LEGGI ANCHE >>>Torino-Juventus, la decisione di Pirlo sui tre sanzionati | L’annuncio in conferenza

Calciomercato Juventus, Pochettino ‘blinda’ Kean: “Contenti che sia con noi, ha potenziale!”

Così, nel corso della conferenza stampa di vigilia, in vista del big-match contro il Lille, Mauricio Pochettino ha speso parole al miele per Moise Kean: “Sta facendo un campionato ed un cammino di assoluto spessore. Sin da quando è arrivato a Parigi, ha dimostrato di avere un potenziale importante, sia in prospettiva che per il presente. Ha ancora un notevole margine di miglioramento, vista l’età, ma sa giocare già da attaccante centrale che da attaccante esterno. Siamo davvero contenti che sia con noi, ha un potenziale enorme”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, terzino ai saluti | Fissato l’incontro: le cifre

Una vera e propria investitura da parte del tecnico argentino, che ha riconosciuto in Kean un calciatore di grande importanza per le sue rotazioni e per quelle del suo Paris Saint-Germain. In 33 presenze stagionali, l’ex Juventus ha già fatto registrare 17 reti ed 1 assist: numeri importanti, per un talento che l’Everton guarda crescere, mentre ragiona sul da farsi. Alla porta dei ‘Toffies’, tanti top club si preannunciano pronti a bussare: e, ad oggi, il PSG di Pochettino appare come uno dei maggiori interessati. La Juventus e le altre pretendenti, invece, sembrano restare alla finestra. Al calciomercato, l’ardua sentenza.