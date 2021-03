L’Arsenal a picco sul big dell’Inter: pronta una doppia contropartita per convincere la società nerazzurra

L’Arsenal è alla ricerca di un terzino di prima fascia, considerando che presto potrebbe lasciare Londra Hector Bellerin. Il terzino dei Gunners è richiesto da diversi top club europei, in particolare Psg, Juventus e Barcellona, e rappresenta una grossa perdita per Mikel Arteta.

Calciomercato Inter, Bellerin e Lacazette per Hakimi

L’Arsenal cerca un’alternativa in quel ruolo e il primo nome in cima alla lista è Achraf Hakimi, il terzino nerazzurro che sta rivoluzionando la fascia destra dell’Inter, come riportato da ‘todofichajes.com’. Il marocchino ex Real Madrid, acquistato dal club meneghino per 40 milioni di euro, ha già timbrato 6 gol e fornito 5 assist in questa stagione, dimostrandosi già pronto per il campionato italiano.

L’Arsenal è convinto di puntare su di lui e ritiene che il giocatore possa crescere maggiormente in Premier League. Il club londinese è pronto a offrire una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. L’inter non è disposto a lasciar partire Hakimi ma potrebbe soffrire il ritorno del Real Madrid sul marocchino.Nell’affare tra Inter e Arsenal per Hakimi gli inglesi potrebbero offrire non solo Bellerin, valutato circa 30 milioni di euro, ma anche l’attaccante francese, Alexadre Lacazette, valutato 20 milioni e in scadenza con i Gunners nel 2022. Un’affare che tra i 60 milioni che corrispondono al valore di Hakimi e i 50 milioni messi sul piatto dall’Arsenal che corrispondono al valore dei due calciatori, rappresenta un affare dalla portata di 110 milioni di euro.